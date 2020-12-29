Главные факты о Payot

Известной французской марке исполняется в этом году 100 лет. «Коммерсантъ» вспоминает основные факты как о самой создательнице — Наде Пайо, так и о ее детище, косметической марке, в прямом смысле определившей лицо современной косметической индустрии.

Начало истории

Надя Пайо (крайняя справа) с сестрами Фото: из архива Payot

Надя-Грегория Пайо родилась в 1887 году в Одессе, в семье состоятельных буржуа Григория и Паулины Раша, в которой помимо нее было еще десять братьев и сестер. Уже в раннем детстве она хотела стать врачом, что в то время для женщины было практически невозможно. Однако в 1907 году двадцатилетняя Надя переезжает из родной Одессы в Швейцарию и поступает на медицинский факультет университета в Лозанне. А шесть лет спустя Надя становится первой женщиной-доктором своего поколения. К слову сказать, новоиспеченный доктор прекрасно владела французским, испанским, английским, немецким и русским языками.

Жизнь в Америке

Надя с мужем Эдмоном Фото: из архива Payot

В Швейцарии Надя встречает своего будущего супруга — инженера Эдмона Пайо, с которым уезжает в Буэнос-Айрес. В Аргентине она нанимается волонтером в местные медицинские учреждения, помогая тем, кто не может оплатить медицинские услуги. Через год Эдмон получает работу в субтропической зоне, в провинции Сальта, где предполагалось построить железную дорогу, и пара остается там на несколько лет. Невзирая на непростые условия жизни, тяжелый климат и вспышки малярии, годы спустя Надя-Грегория Пайо тепло вспоминала то время, когда «ездила консультировать больных в пампасы верхом на лошади».

В 1917 году супруги Пайо переезжают в Нью-Йорк, и этот город в корне меняет жизнь доктора Нади Пайо. Именно в Нью-Йорке она познакомилась с первыми Институтами красоты и решила использовать свои медицинские знания в области косметологии и сделать прикладную эстетику дисциплиной на стыке с медицинской наукой.

Фото: из архива Payot

Анна Павлова

В Нью-Йорке Надя знакомится с русской балериной Анной Павловой, которая в то время блистала на подмостках, исполняя партию умирающего лебедя в хореографической постановке Михаила Фокина на музыку Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных». Противоречие в облике балерины — молодое тело и усталое от частого ношения грима лицо (ей на тот момент было всего 36 лет, что по современным меркам совсем не возраст) — подтолкнуло доктора Пайо к мысли о том, что для того, чтобы прекрасно выглядеть, недостаточно лишь пользоваться косметикой. Лицо, как и тело, требует нагрузки и стимуляции. Это понимание привело к появлению новых методик и косметических средств, а знакомство с Анной Павловой переросло в дружбу.

Передовые методы

Первая методика, получившая в дальнейшем название «Гимнастика для лица и шеи», появилась в начале 20-х годов прошлого века и стала настоящей революцией в мире косметологии того времени. Она меняет понятие о красоте как о чем-то неумолимо исчезающем. Идея Нади Пайо была такова: «Мышцы лица должны работать так же, как и мышцы тела».

Впоследствии, объединив косметологию и физиотерапию как инструмент эстетического и лечебного ухода за кожей, доктор Надя Пайо разрабатывает и методику ухода за телом, включающую мануальный массаж, ионофорез, хромотерапию, термальные ванны и обертывания, душ Виши.

Первые косметические средства — Париж

В 1920 году чета Пайо переезжает в Париж, где Надя продолжает свои исследования, занимаясь разработкой новых биологических средств по уходу за кожей и специальной методики массажа. Надя использует при создании своих эликсиров и кремов исключительно биологические натуральные ингредиенты — травы, серу и камфору. Все это поначалу происходит на улице Сан-Фердинан, недалеко от квартала Терн, на обычной парижской кухне. Именно там Надя-Грегория разрабатывает косметические средства, формулы которых впоследствии войдут в золотой фонд марки и останутся в производстве еще на протяжении 60 лет.

Здание, в котором располагался Институт Payot Фото: из архива Payot

Институты красоты

Доктор Пайо обучает новых ассистенток, а в 1925 году открывает первый Институт красоты по адресу улица Ришпанс, дом 25 и называет его Salon Payot. Дело процветает, и в 1937 году в новом помещении, в доме 10 по улице Кастильон она открывает уже и Институт красоты (Institut Payot), и магазин по продаже косметики. Интересная деталь: в салоне на улице Кастильон появляются вазы с цветами — пурпурными орхидеями, ставшими впоследствии символом марки Payot. Надя лично подбирала этот пурпурный оттенок для первых стеклянных флаконов Payot, а позже заказывала графику для своих рекламных плакатов известному в те годы художнику Рене Грюйо.

Доктор Надя дает урок массажа Фото: из архива Payot

Школа красоты

В 1947 году на первом этаже салона на улице Кастильон доктор Пайо открывает школу «Леди красоты» — так в те времена называли косметологов,— где преподает целый комплекс знаний и навыков, включая не только физиологические особенности кожи или методики ухода за ней, но и психологию. Доктор Пайо не разделяла внутреннее душевное здоровье со здоровьем физическим. «Я долго занималась своим телом, пока не настал день, когда я поняла, что должна заняться своей душой,— говорила доктор Пайо.— Все взаимосвязано в физической жизни — разрушение одной части организма неизбежно влечет за собой разрушение остальных».

Обычный курс обучения был рассчитан на год. Существовали также пятимесячные «ускоренные косметологические курсы» для дипломированных косметологов. Доктор медицины на своих курсах преподавала анатомию, физиологию и эстетическую дерматологию. Студентки курсов обучались основам «Гимнастики для лица и шеи», а также знакомились с продукцией Пайо, учились правильно ее использовать и продавать. Самые квалифицированные преподаватели обучали их техникам массажа, маникюра, восковой эпиляции. Визажисты знакомили их с секретами макияжа. Открытые доктором Надей Пайо секреты красоты и разработанные ею методики по уходу за кожей лица и шеи и телом используются в салонах Payot до сих пор.

Первые средства Payot Фото: из архива Payot

Кремы и не только

Надя Пайо стала первооткрывателем в области косметологии и воплотила свои идеи, разработав косметические средства для разных типов кожи, хотя те в годы, когда она начинала, культура ухода за собой только зарождалась, многие просто умывались мылом. Эти средства она объединила в так называемую общую серию, а затем, выходя за рамки традиционной классификации, занялась решением специфических и индивидуальных проблем эпидермиса и создала линии косметических средств, помогающих справиться с той или иной конкретной проблемой: обезвоживанием, повышенной чувствительностью, потерей жизненной энергии, недостаточным сиянием кожи, высыпаниями.

Надя Пайо в своем саду Фото: из архива Payot

В конце 50-х годов XX века Надя Пайо продала свою компанию американцу Джозефу Александеру, распорядителю марки Revlon во Франции, но продолжала регулярно появляться в Институте красоты и участвовать в приеме экзаменов в школе косметологов.

Закат эпохи

25 декабря 1966 года Надя-Грегория Пайо умерла в возрасте 80 лет в больнице города Монж недалеко от своего швейцарского дома. Удивительно, что это произошло через несколько месяцев после смерти ее главных конкурентов Элизабет Арден и Елены Рубинштейн.

Самые известные средства

Очищающий и освежающий тоник для лица — всемирный хит Payot. Завершает процедуру очищения кожи и удаления макияжа, тонизирует, совершенствует микрорельеф кожи и возвращает ей сияние. В основе формулы средства — экстракты малины и ананаса.

Витаминный крем-антистресс My Payot Jour. Дневной крем: пробуждает энергию кожи по утрам и активно ее увлажняет. Экстракты ягод годжи и асаи aктивизируют микроциркуляцию кожи, ускоряя обменные процессы, придают ей яркость и ухоженный вид. Отдельный бонус — приятная тающая текстура крема и деликатный абрикосовый аромат.

Pate Grise L’Originale — исторический продукт, гордость марки. Паста против воспалений, формулу которой составила еще доктор Надя Пайо больше 70 лет назад. Упаковки с тех пор менялись, но ингредиенты остаются неизменными. В этом году в честь столетия марки выпущена в коллекционных флаконах (разного цвета с блестящими конфетти).

Ирина Кириенко