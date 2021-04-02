Последние дни Советов Что происходило в России и других республиках СССР в 1991 году

В течение года “Ъ” будет вспоминать и анализировать события, случившиеся 30 лет назад. Ощутить атмосферу того времени помогут календарь важнейших событий, архивные публикации и фотохроника.