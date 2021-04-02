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Последние дни Советов

Что происходило в России и других республиках СССР в 1991 году

В течение года “Ъ” будет вспоминать и анализировать события, случившиеся 30 лет назад. Ощутить атмосферу того времени помогут календарь важнейших событий, архивные публикации и фотохроника.

Хроника

30 лет спустя

Архив

1991 в фотографиях

Баррикады путча

Августовские события в Москве в 1991 году — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

Январские события 1991 года в Вильнюсе

Как сторонники независимости Литвы столкнулись с советскими военными — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

Как уходили республики

Парад суверенитетов и основные события, предшествовавшие окончательному распаду СССР, — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

Товарищ президент

Этапы жизни Михаила Горбачева, тесно связанные с историей страны, — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

«Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

Жизнь первого президента Российской Федерации — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

Референдум о сохранении СССР

Как проходило голосование и что за ним последовало — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

Манежная площадь за Ельцина

Один из самых массовых митингов в российской истории — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее

Над проектом работали: Алена Батюшкова, Юлия Гадас, Алексей Дубинин, Артем Кравченко, Ольга Лукьянова, Василий Степанов

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