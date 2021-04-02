Последние дни Советов
Что происходило в России и других республиках СССР в 1991 году
В течение года “Ъ” будет вспоминать и анализировать события, случившиеся 30 лет назад. Ощутить атмосферу того времени помогут календарь важнейших событий, архивные публикации и фотохроника.
Хроника
30 лет спустя
Архив
1991 в фотографиях
Баррикады путча
Августовские события в Москве в 1991 году — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее
Январские события 1991 года в Вильнюсе
Как сторонники независимости Литвы столкнулись с советскими военными — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее
Как уходили республики
Парад суверенитетов и основные события, предшествовавшие окончательному распаду СССР, — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее
Товарищ президент
Этапы жизни Михаила Горбачева, тесно связанные с историей страны, — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее
«Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»
Жизнь первого президента Российской Федерации — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее
Референдум о сохранении СССР
Как проходило голосование и что за ним последовало — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее
Манежная площадь за Ельцина
Один из самых массовых митингов в российской истории — в фотогалерее “Ъ”. Подробнее