121 год назад «Огонек» писал об освящении здания бесплатной Народной библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина в слободе Самойловка Балашовского уезда Саратовской губернии. Тогда Самойловка представляла собой крупный волостной центр с населением 12 тысяч жителей, где было две церкви, шесть школ, волостное правление, почтовое отделение, врачебный пункт, аптека, ссудо-сберегательное товарищество, 17 лавок, 36 ветряных мельниц, по воскресеньям базары и дважды в год ярмарки.

«В 7 1/2 часов вечера в этом же здании любителями из местной интеллигенции устроен был спектакль. Давали: комедию Островского "Не в свои сани не садись" и в заключение водевиль

"Предложение" Чехова,— писал "Огонек".— Спектакль прошел прекрасно, и аплодисментам не было конца, в антрактах играл любительский оркестр под управлением земского врача г. Шмелева.

Публики было очень много, так что сбору оказалось около 300 рублей». Федор Шмелев — не только врач, но и скрипач, был инициатором строительства Народного дома и организации библиотеки вместе с женой, медсестрой Марией Дмитриевной, священником Потаевским и ветеринарным врачом Малиновским. «Только благодаря их энергии деньги на этот предмет частью были собраны по подписке с местного купечества, частью были пожертвованы некоторыми из уездных дворян»,— писал журнал. Для воплощения идеи Народного дома Шмелев выхлопотал разрешение на его строительство и место по Большой Магистральной улице: «Здание библиотеки — одно из лучших в слободе, каменное, крыто железом, отштукатурено, окна большие, светлые, полы выкрашены. Имеется прекрасная сцена с уборными, а для освещения по вечерам повешена громадная люстра, выписанная из Москвы»,— продолжил журнал. Сам дом, увы, не сохранился до наших дней. Зато библиотека — дожила! Благополучно перенесла все потрясения XX века — революцию, две мировые войны, Гражданскую, распад СССР. А в 1992 году переехала в новое помещение на улице 30-летия Победы и до сих пор обслуживает 10,5 тысячи читателей.