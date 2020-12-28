Международный день кино — 28 декабря. Дата выбрана не случайно: 28 декабря 1895 года в парижском «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок братья Луи и Огюст Люмьеры организовали первый платный киносеанс из 10 фильмов. В прессе так широко освещали это событие, что Люмьеры получили множество предложений о проведении сеансов в других городах и странах и начали сдавать свое оборудование в аренду.

Международный день виолончели (International Cello Day), или День виолончелиста, празднуют музыканты и любители музыки 29 декабря. Самая дорогая из ныне существующих виолончелей — виолончель Дюпора, она носит имя Жана-Луи Дюпора, который владел ею вплоть до своей смерти в 1819 году. На этом же знаменитом инструменте, у которого на боку есть царапина, играл и Мстислав Ростропович.

Первая междугородняя телефонная линия в России открылась 31 декабря 1898 года. Москва и Санкт-Петербург были тогда соединены двухпроводной, самой длинной во всей Европе телефонной линией. Разговор «по межгороду» надо было заказывать заранее. Одна единица времени — 3 минуты — обычного разговора оплачивалась в размере 1 рубля 50 копеек, для срочного разговора стоимость была в 3 раза выше.

День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day) отмечается в мире 3 января. Считается, что первую искусственную соломинку изобрел американец Марвин Стоун, владелец производства бумажных сигаретных мундштуков. Свое новое изобретение — бумажную трубочку для питья коктейлей и прочих жидкостей — он и запатентовал 3 января 1888 года. А в 1930-х у соломинки появился гофрированный изгиб.

Просинец — так на Руси называли январь, потому что после хмурого ноября и декабря небо уже синело, освещалось солнышком, а день становился немного длиннее: «Январь на порог — прибыло дня на воробьиный скок». Если январь холодный — июль будет сухим и жарким, теплый январь — к поздней весне. Мало снега в январе — к неурожаю. Но если в январе частые длинные сосульки с крыш висят — жди хорошего урожая.