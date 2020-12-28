Музыка сфер

Шоколадный коблер — это, конечно, лучший прощальный аккорд для уходящего года.

Гелия Делеринс

Бывают дни, когда сладкое необходимо. Нет, не так. Бывают дни, когда сладкого очень хочется, но наступает момент, когда кусочек шоколада, или горячий еще пирог, или шарик мороженого необходимы. Слишком уж несладкая вокруг жизнь.

Главный друг и утешитель — шоколад. Плитка в квадратик, шелестящая фольга, и вот уже часть проблем вынуждена подвинуться. По любви населения плитки опережают всех — и конфеты, и муссы, и любые другие шоколадные изобретения, но никогда не сместят с пьедестала домашний шоколадный пирог. В его ДНК кроме шоколадной силы заложена детская уверенность в том, что все будет хорошо. Даже Конфеттенбург не сравнится с родной кухней с ароматами горячего шоколада. Из духовки они проникают прямо в сердце, как ни закрывай все двери в квартире и в голове.

Самый домашний из всех пирогов — коблер. Может быть, потому что родился в руках тех, у кого не было дома. Этот пирог по-нашему не назовешь пирогом, теста в нем почти нет, в основном фрукты.

Такой пирог придумали, как считается, первые американские переселенцы, когда пытались приготовить родной пудинг без печи и прочей привычной утвари. Его пекли прямо в сковородке — снизу фрукты, сверху тесто, ложками, комками, с прорехами и кракелюрами в живописной корке.

Коблер — родной брат крамбла, но поверхность у него не из крошки. Она не такая хрустящая, но зато мягкая, будто составлена из небольших подушечек. Один ее вид способен успокоить и утешить.

Но вид у коблера, несмотря на всю его подушечную мягкость, такой, как будто разверзлась и потрескалась земля и выпустила наружу лаву, в которой плавятся алмазы. Как раз под стать настроению. Это не парадный торт, который торжественно и под аплодисменты выносят гостям. Но это значит, что вкус у него за двоих — приходится отрабатывать внешность за счет внутренних качеств.

В глубине у коблера — горячие сладкие фрукты. Обычно для такого пирога положено использовать только один вид, например яблоки или персики. Но что значит «положено»? Чьи неписаные правила мы еще способны выполнять? Коблер — сезонная вещь, что есть под рукой, то и идет в пирог. Сейчас кроме груш и яблок, боюсь, выбор у нас небольшой, цитрусовые сюда не годятся. Поэтому, если у вас есть и то, и другое, не слушайте ничьих «положено», а если вы отправитесь за фруктами в магазин, то выбирайте груши. Потому что коблер будет с шоколадом, а груша ему верная попутчица в жизни. Выбирайте твердые, твердость — хорошее качество, в том числе и в грушах.

Шоколад — не обязательный ингредиент коблера. В Англии, откуда переселенцы и привезли с собой воспоминания и о доме, и о пудинге, есть даже несладкие коблеры, то есть с мясом и овощами. Но в большинстве случаев это все же десерт, а в некоторых особых — с шоколадом.

Сегодня такой особый случай. Нагреваю духовку до 180 градусов, основательно промазываю форму маслом. Груши чищу и нарезаю довольно толстыми дольками, чтобы они не полностью превратились в кашу при готовке. Вкуснее, когда остаются твердые кусочки. Кладу в сотейник, добавляю сахар и крахмал, все перемешиваю и ставлю на маленький огонь. Коблер с его малым количеством теста будет готовиться быстро, фрукты не успеют развариться. Когда наконец дело подвигается в сторону пюре, выкладываю фрукты в форму. Ровно распределяю, выравниваю поверхность деревянной ложкой. Поверх натираю лимонную цедру. Начинка готова.

Самое простое на свете тесто готовится в миксере, куда без какого-либо установленного порядка, а просто вместе и одновременно кладу размягченное при комнатной температуре масло, сахар, яйца, какао и муку. Если у вас дома есть шоколадный порошок для детского какао, то он уже такой сладкий, что, скорее всего, от сахара, вообще придется отказаться. У меня такого порошка для утреннего напитка нет, я держу дома настоящий горький шоколад. Он отличается от детского заменителя настоящим вкусом шоколада и целым ворохом приятных ассоциаций — от первого похода в кафе с мамой и распития горячего шоколада с булочками до собственного ребенка, уписывающего те же булочки под такой же шоколад.

Пока воспоминания проворачиваются в голове, миксер давно все смешал. Кидаю в чашу миксера шоколадную стружку и разрешаю этому труженику еще пару оборотов, стружка потом расплавится сама. Стружку не обязательно покупать, можно натереть плитку на крупной терке, ведь сознайтесь, у вас есть одна, припрятанная. Тесто теперь нужно распределить по фруктам, оно, как вы увидите, густое, вылить его нельзя, нужно выкладывать, чтобы вышли те заветные подушечки. Я использую для этого ложку для мороженого, но можно действовать и просто двумя столовыми ложками, сдвигая густое тесто попеременно, то с одной, то с другой стороны. Между этими неровными шариками теста на поверхности останутся щели, и это правильно, не старайтесь их закрывать. А прежде чем ставить в духовку, не забудьте деталь, в которой и живет тот самый дьявол, что соблазняет нас шоколадом. Этот нюанс — соль, посолите пирог! Не так, конечно, как вы солили бы коблер с мясом, а сбрызните его солью легкой рукой. Соль так «поднимет» вкус шоколада, что последние наши бастионы падут и мы начнем хвататься за ложку, как за сердце. Придется, правда, подождать еще полчаса или чуть больше, чтобы коблер испекся. К этому времени наша способность противостоять его сладким калориям настолько испарится, что мы достанем еще и мороженое и водрузим ледяной ванильный шарик на жаждущую, горячую, в трещинах шоколадную почву. Пропадать, так с музыкой. Гремите, небесные сферы!

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