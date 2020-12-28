Диетология

Польза жира

Фото: 500px / Getty Images

Идеальный продукт для сердца и кишечника назвали ученые из Университета Иллинойса (США). По их мнению, это авокадо — плод, который содержит много пищевых волокон и мононенасыщенных жиров. Исследование показало, что у людей, съедающих каждый день авокадо, был разнообразнее состав кишечной микробиоты, в том числе было много бактерий, производящих вещества, которые поддерживают здоровье кишечника.

Кроме того, мононенасыщенные жиры авокадо хорошо влияли на сердечную деятельность. Но самое главное, что он оказался идеальным продуктом с точки зрения диетологии.

Хотя этот плод богат жирами, они не остаются в организме, а быстро выводятся. «Авокадо довольно сытная еда, но пищеварительная система так расщепляет его жиры, что в итоге потребление энергии оказывается незначительным»,— резюмирует автор работы Ханна Хольшер.

Технологя

Лечение — свет

Новый метод борьбы с бактериальными инфекциями разработали в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Облегчить заживление ран и ожогов предлагают с помощью антибактериальной фотодинамической терапии (ФДТ). Метод предполагает использование фотосенсибилизаторов — синтетических веществ, чувствительных к излучению. Их вводят рядом с раной и воздействуют на них светом. Образуется световая энергия, она передается молекулам кислорода и трансформирует их в активную форму, которая убивает патогенные бактерии. Эта технология, в отличие от антибиотиков, воздействует на все бактерии и не вызывает устойчивость микроорганизмов. «Эти соединения уже можно использовать в технических целях — скажем, для качественной дезинфекции поверхностей в больницах»,— говорит один из разработчиков Екатерина Ахлюстина. В перспективе будет разработана и лекарственная форма.

Микробиология

Бактерии от депрессии

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Хорошее настроение напрямую связано с состоянием вашего кишечника, утверждают ученые из Института Пастера (Франция). На примере мышей они выявили удивительную закономерность. При длительном стрессе происходит дисбаланс в кишечной микробиоте, и в организме уменьшается количество метаболитов — продуктов жизнедеятельности. Если такая нехватка обнаруживается в гиппокампе, ключевой области мозга, участвующей в формировании воспоминаний и эмоций, это приводит к развитию депрессии. Ученые также определили и некоторые виды бактерий, количество которых уменьшается при снижении настроения. А также обнаружили, что если восстановить кишечный дисбаланс, то и проявления депрессии снижаются. «Эти бактерии вполне могут служить антидепрессантами»,— уверен автор работы Жерар Эберл. Ученые считают метод лечения депрессий психобиотиками весьма многообещающим.

Цифра

Спокойной ночи!

Каждый пятый житель в России спит не более шести часов в будни, хотя норма ночного сна для взрослого от семи часов. Учитывая, что новогодние каникулы — отличный шанс перейти на здоровый режим сна, накануне их самое время напомнить: недостаток сна не только ухудшает настроение и влияет на способность принимать решения, но и повышает риск хронических заболеваний. А вот как выглядит эта проблема по регионам РФ по данным опросов.

Физиология

Жить долго

Сексуальные отношения — это полезно. В этом еще раз убедились ученые из Исследовательского института Новой Англии (Австралия), получив результаты долгосрочных исследований более тысячи мужчин и женщин в возрасте до 65 лет. Оказалось, что благодаря сексуальной активности существенно снижается риск развития сердечных заболеваний. Более того, еженедельные интимные отношения защищали и от повторного сердечного приступа, а также на 37 процентов увеличивали шансы на выживание после него. По мнению исследователей, сексуальная активность — это приятный путь к долголетию. Ведь возможность заниматься сексом является признаком общего состояния здоровья, и не стоит этой возможностью пренебрегать.

Неврология

Персональный GPS

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Новый тип клеток мозга обнаружили ученые из Даремского университета (Великобритания). Эти клетки отвечают за запоминание расстояний, направлений, а также мест хранения тех или иных предметов — своего рода карта памяти, совмещенная с GPS. Благодаря клеткам векторной трассировки, как называют их ученые, мы помним, куда положили ключи или мобильный телефон, вспоминаем, как добраться до дома друзей. Особенно важно было выяснить, считают ученые, что эти клетки находятся как раз в той зоне мозга, которая первая страдает при деменции. «Теперь мы можем объяснить, почему при болезни Альцгеймера люди так часто теряют свои вещи, забывают, куда их положили,— подчеркивают исследователи.— Открытие векторных клеток поможет найти новые способы ранней диагностики разных видов деменции».

Психология

От стресса глупеют?

Вопреки стереотипам, даже легкий стресс очень плохо сказывается на умственной деятельности. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии (Канада), проведя когнитивное тестирование среди 140 молодых людей. Те добровольцы, которые решали задачки в несколько напряженных условиях, показали худшие результаты, чем те, кто проходил тестирование в спокойной обстановке. Легкая нервозность снижала концентрацию внимания, рабочую память и, как следствие, результат тестирования. «Наше исследование полностью опровергает идею, что для успешного решения задачи полезно быть в напряжении. Даже легкий стресс ухудшает исполнительные возможности человека»,— говорит автор исследования Адель Даймонд. И призывает проявлять больше терпения по отношению к окружающим — ведь сегодня все находятся в состоянии легкого стресса.