«Метрострой» подтвердил задержание гендиректора компании Николая Александрова

В компании ОАО «Метрострой» прокомментировали информацию о задержании генерального директора.

«9 и 10 декабря генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Нам неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание, и какова позиция обвинения. До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы. Призываем к этому и общественность»,— говорится в официальном заявлении компании.

При этом в «Метрострое» подчеркнули, что работа всех структурных подразделений и сотрудников компании проходит в штатном режиме. Все обязательства, имеющиеся у метростроевцев перед городом, будут выполняться, уточняется в сообщении.