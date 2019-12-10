Вице-мэр Белгорода Александр Тельнов покинул пост

Заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов покидает пост, сообщила пресс-служба мэрии. Как уточнили в пресс-службе, господин Тельнов уволился по собственному желанию.

На посту вице-мэра чиновник работал с мая 2019 года. До этого он возглавлял отдел по работе с общественными организациями в региональном департаменте внутренней и кадровой политики. В мэрии Андрей Тельнов сменил Андрея Миськова, в свою очередь перешедший в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Александр Прытков