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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вице-мэр Белгорода Александр Тельнов покинул пост

Заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов покидает пост, сообщила пресс-служба мэрии. Как уточнили в пресс-службе, господин Тельнов уволился по собственному желанию.

На посту вице-мэра чиновник работал с мая 2019 года. До этого он возглавлял отдел по работе с общественными организациями в региональном департаменте внутренней и кадровой политики. В мэрии Андрей Тельнов сменил Андрея Миськова, в свою очередь перешедший в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Александр Прытков


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