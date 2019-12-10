10 декабря, вторник
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Открылось пространство красоты Subrosa

В дореволюционном особняке на Большой Никитской открылось пространство Subrosa, создателем и вдохновителем которого стал Владимир Сарбашев, известный своим авторским методом окрашивания волос airtouch. Мастера салона прошли четырехмесячный курс подготовки и готовы продемонстрировать свои умения в колористике, стрижках, укладках, маникюре и педикюре, уходу за лицом. Здесь работают на марках Kevin.Murphy, Oribe, Alterna, Olaplex, Aveda, Christina Fitzgerald, Smith & Cult, Luxio, Tom Ford, Laura Mercier, Charlotte Tilbury, Bobbi Brown, Lycon.

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