Экономике прописали «обеление»

Ежегодные потери российского бюджета от теневой экономики составляют 3 трлн руб. Это 3% ВВП. К таким выводам пришло агентство «Национальные кредитные рейтинги». По данным исследования, в неформальном секторе заняты 13 млн россиян — почти четверть работоспособного населения.

Если бы все они работали легально, ставку НДФЛ можно было бы снизить с 13% до 11%, отмечает управляющий директор «Национальных кредитных рейтингов» Андрей Пискунов: «Мы брали данные Федеральной налоговой службы и сравнивали с данными Росстата по регионам. ФНС считает фактически уплаченные налоги, а Росстат делает оценку на основе опроса.

Потеря для государства, самая очевидная, это недоплаченный НДФЛ плюс сборы в страховые фонды.

Объемы мы оценили как: неформально занятые умножить на среднюю зарплату в регионе. Государство бы получало сверх еще 3 трлн руб., что эквивалентно снижению налога на доходы физлиц с 13% до 11%, если была возможность вывести этих людей из тени».

Для многих бизнесменов серые зарплаты — вынужденная мера, говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, вывод предпринимателей из теневого сектора может привести к росту безработицы и дополнительным расходам бюджета: «У нас есть определенная прослойка бизнеса, которая работает на уровне рентабельности. И любая попытка их вывести из тени означает, что они просто прекратят свое существование. Здесь нет прямых сопоставлений, если бы мы вывели их всех, то получили бы 3 трлн руб. Ничего подобного, мы могли бы получить, например, 4,5 млн безработных и дополнительные расходы бюджета на систему социальной защиты. Можно было бы заниматься программой "обеления" занятости, но только при одном условии, что экономика растет, доходы растут. И вот за счет роста доходов и готовности потребителей платить большие деньги за товары и услуги можно было бы провести "обеление"».

Многие бизнесмены и наемные работники не готовы платить налоги, так как у них нет доверия к государству, считает гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «У предпринимателей, «самозанятых», даже у наемных сотрудников, которые работают "в серую" или "в черную", нет понимания того, куда уходят налоги и что конкретно человек в счет уплаты этих налогов получает. Возьмите пенсионную систему: огромное количество расчетов индивидуальных предпринимателей, если они среднюю зарплату получают по году, выплачивают себе в пенсионный фонд по 30 тыс. руб. в год. За 20-30 лет стажа у них пенсия должна быть по 100-150 тыс. руб., а по факту они получают минимальную пенсию».

По данным Росстата, объем теневой экономики составляет около 12 трлн руб., или почти 13% ВВП. Самая крупная доля серого сектора — в недвижимости, сельском хозяйстве и торговле.

Илья Сизов