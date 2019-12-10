Доля квартир-студий в Удмуртии составила 10,6%

В среднем по Удмуртии доля квартир-студий составляет 10,6% от всех предложений в новостройках или новом вторичном жилье. Доля однокомнатных квартир составляет 31,2%, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

В среднем по России на студии приходится 9% от всех предложений в новостройках или «новых вторичках». В ТОП-5 регионов с максимальной долей студий вошли Коми (19,4%), Санкт-Петербург (19,1%), Ленинградская (16,1%) и Новосибирская (15,7%) области, а также Краснодарский край (14,5%). Наименьшую долю студий отметили в Марий-Эл (0,1%), Дагестане (0,8%), Костромской (1%), Брянской (1%) и Новгородской областях (1,2%).

«Квартиры-студии — это ходовой товар. В расчете за объект студии стоят дешево и быстро продаются. Их покупают в том числе для сдачи в аренду и вложения свободных средств. А в переводе на квадратные метры такие квартиры, как правило, дороже, чем двух и трехкомнатные, то есть выгоднее для застройщика. Но если студии и "однушки" превалируют, это создает множество проблем для самих жителей. Инфраструктура не успевает за резким ростом плотности населения, и качество жизни в таких районах ниже, чем в кварталах, где квартирография сбалансирована»,— отметила главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.