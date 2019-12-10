Зарубежные СМИ: Стала ли встреча в «нормандском формате» проверкой на прочность для мировых лидеров?

Мировые СМИ анализируют поведение президентов за круглым столом саммита в «нормандском формате». В Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились лично впервые. И после переговоров с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном лидеры России и Украины провели встречу с глазу на глаз. Это был не просто деловой разговор, но и проверка друг друга на прочность, полагают обозреватели ведущих мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

На первой встрече с Путиным Зеленский сумел сыграть вничью, несмотря на плохие карты, пишет The New York Times. Наблюдатели предполагали, что эти переговоры станут триумфом российского президента: «мастер глобальной интриги» против «неопытного бывшего комика», который к тому же пострадал в недавнем скандале с Дональдом Трампом. Но, несмотря на неравное положение, Путин и Зеленский свели встречу к ничьей, хотя достигли довольно скромных результатов, считает автор материала.

Оттепель, но еще не мир — так оценила итоги саммита газета Le Figaro. Символические жесты вроде рукопожатия Путина и Зеленского и договоренности об обмене пленными, конечно важны, но итоги четырехсторонней встречи не позволяют говорить о том, что ситуация на юго-востоке Украины нормализуется. Вероятно, в этом не заинтересован Путин, считает колумнист Le Figaro. Несмотря на то что Донбасс довольно дорого обходится России из-за санкций, это также важный рычаг, чтобы не пустить Украину в НАТО и не дать россиянам пример построения демократии в соседней культурно близкой стране, считает автор колонки.

Колумнист Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что саммит «нормандской четверки» был проверкой, которую Кремль устроил Парижу и Берлину. После того как Москве удалось продавить свои условия для проведения встречи, Путин пытается понять, насколько твердо Франция и Германия остаются на стороне Украины. Оптимизма российской стороне добавили заявления Макрона о «партнерстве с Россией» и о «конструктивном» урегулировании на юго-востоке Украины. Впрочем, нажимать на Макрона и Меркель слишком сильно Кремль тоже не мог себе позволить во многом из-за позиции Германии. Отношения с ней омрачает убийство гражданина Грузии в Берлине, которое немецкая сторона связывает с российскими официальными структурами. Так что, хотя Германия и заинтересована в украинском урегулировании, идти навстречу России в таких условиях было бы неприемлемо, заключает автор материала.

Члены «нормандской четверки» обсудили также газовый вопрос. Действующий договор истекает через три недели, а новый не подписан.