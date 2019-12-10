На реставрацию двух башен нижегородского кремля выделили 54 млн рублей

Объявлен аукцион по реставрации Дмитриевской и Ивановской башен нижегородского кремля. Как сообщается на портале госзакупок, начальная (максимальная) стоимость работ составит 53,7 млн руб. Подрядчика определят после 19 декабря.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит отремонтировать обе башни до конца августа 2020 года. Ранее стало известно, что реставрацию Никольской башни кремля за 14,8 млн руб. выполнит ООО «ННСК» (Нижний Новгород, строительная компания), работы должны завершить к 18 декабря. Вероятно, в ближайшее время будет объявлен аукцион на реставрацию и Зачатьевской башни – осенью была разработана соответствующая проектная документация.

Анастасия Еремина