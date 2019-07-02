Нижегородский строительный университет разработает проект реставрации башен кремля

Научно-проектную документацию для реставрации четырех башен Нижегородского кремля и приспособления их под современное использование разработают за 6,59 млн руб. Победителем аукциона стал Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), цена в результате торгов не была снижена, контракт заключат по начальной (максимальной) стоимости.

Заявку также подавало ЗАО «СМУ-77», которое запросило за свои услуги те же 6,59 млн руб. Однако конкурсная комиссия поставила компании 0 баллов по критерию «качество услуг» (НГАСУ – 20) и только 2,5 балла по критерию «квалификация» (НГАСУ – 40). При прочих равных СМУ-77 получило 42,5 балла, а ННГАСУ – 100 баллов.

Напомним, подрядчику предстоит подготовить документацию для Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башен кремля. Всего регион попросил у Правительства РФ 3,7 млрд руб. на реставрацию крепости в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Анастасия Еремина