Тарифы на воду и водоотведение в Ижевске вырастут в среднем на 5 рублей с июля 2020 года

Комиссия по тарифному регулированию минстроя Удмуртии приняла решение о изменении тарифов на воду и водоотведение для МУП «Ижводоканал» с июля 2020 года. Так, тариф на воду вырастет на 5,99 руб. и составит 25,96 руб. за 1 куб. м, тариф на водоотведение увеличится на 4,33 руб. и составит 18,77 руб. за куб. м., сообщает пресс-служба ведомства.

В минстрое отметили, что изношенность сетей водоснабжения и водоотведения в Ижевске достигла 60%. В 2020 году «Ижводоканал» планирует вложить в капремонт сетей и сооружений 103 млн руб. за счет тарифных источников. Также деньги направят на строительство объектов, влияющих на повышение качества воды, в том числе подготовку проектно-сметной документацию по возврату промывных вод и ликвидацию хлорного хозяйства на СПВ «Пруд-Ижевск». Общий объем инвестиций, направленных на развитие сферы водоснабжения и водоотведения Ижевска, составит 1,3 млрд руб. в ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что повышение тарифов на водоснабжение на 30% в Ижевске позволит «Ижводоканалу» получить дополнительно 160 млн руб. для выполнения инвестиционной программы. Между тем, представители общественности напомнили, что два года назад подобное резкое повышение тарифов уже производилось, однако серьезного изменения ситуации замечено не было.