Инвестиции из тарифов в трубу

Повышение тарифов на водоснабжение на 30% в Ижевске позволит «Ижводоканалу» получить дополнительно 160 млн руб. для выполнения инвестиционной программы. Об этом на заседании общественной палаты города сообщил руководитель предприятия Владислав Катаев. Между тем, представители общественности напомнили, что два года назад подобное резкое повышение тарифов уже производилось, однако серьезного изменения ситуации замечено не было.

Генеральный директор МУП «Ижводоканал» Владислав Катаев рассказал на заседании общественной палаты города о том, как именно должна измениться ситуацию с водоснабжением и водоотведением в столице Удмуртии за счет повышения тарифов на 30% с 1 июля 2020 года. На сессии городской думы в конце сентября депутаты согласовали максимальные коэффициенты повышения, назвав это вынужденным решением. Однако вопросы остались у общественников, которые и были заданы на заседании палаты.

По словам господина Катаева, муниципальное предприятие работает в условиях хронического недофинансирования в течение 20 лет, при этом рост тарифов «сдерживался не только в силу каких-то политических ситуаций», но и из-за передачи полномочий по его регулированию, а также вступивших в 2013 году изменений федерального законодательства, ограничивших размер роста тарифов. В результате жители Ижевска платят за водоснабжение и водоотведение значительно меньше, чем в других городах Удмуртии и столицах регионов ПФО. С 1 июля 2019 года тариф составляет 28,67 руб. за куб. м без НДС. После изменения на 30% с 1 июля 2020 года он будет равен 37,27 руб. Так, в Воткинске сейчас жители платят за водоснабжение по тарифу 32,95 руб., в Можге — 36,67, в Глазове — 41,80, в Сарапуле — 56,57.

«В этом тарифе мы существуем больше 20 лет. Понятно, что он индексировался, но это хроническое недофинансирование предприятия, т.е. мы не меняли сети, а только их поддерживали, за это и получаем основную критику со стороны жителей, что мы лишь аварийно выходим устранять повреждения»,— отметил директор «Ижводоканала».





Член общественной палаты Александр Бадица напомнил, что два года назад в Ижевске уже повышали тариф на 30%, и поинтересовался, на что пошли эти средства. «В 2017 году предприятие оказалось в предбанкротном состоянии, долг по основной деятельности достигал 300 млн руб. Были неплатежи со стороны управляющих компаний, они могли отсрочивать платежи до полугода. Сейчас ситуация немного изменилась, но есть компании, которые и сейчас остаются недобросовестными плательщиками»,— отметил господин Катаев.

По итогам 2018 года предприятие показало прибыль 58 млн руб., однако по словам руководителя водоканала, это за счет прочей деятельности. По основной, т.е. организации водоснабжения населения, оно получает убыток, в 2019 году он прогнозируется в размере 276 млн руб.

Владислав Катаев сказал, что предприятие увеличило объем инвестиционной программы с 36 млн в 2017 году до 69 млн в 2018 году, по итогам 2019 года планируется достичь 100 млн руб. Программа включает в себя замену сетей и модернизацию системы. Если раньше в год укладывали 1 км труб водоснабжения, то сейчас 7,5 км, еще 2 км сетей водоотведения, при этом необходимо довести этот показатель соответственно до 20 и 10 км. Кроме того, было обновлено оборудование на станции водозабора, заключены два крупных энергосервисных контракта, которые позволят в дальнейшем снизить затраты на электроэнергию.

Инвестиционная программа на 2020 год запланирована в объеме 98 млн руб. Рост тарифа даст предприятию дополнительно 160 млн руб. На эти средства «Ижводоканал» намерен построить сооружения повторного использования промывных вод и улучшить систему очистки воды на станции подготовки воды «Кама-Ижевск», завершить закольцовку водоснабжения верхней зоны города, обновить оборудование очистных сооружений. Все это позволит ликвидировать сброс неочищенных вод, обеспечит систему пожаротушения в северо-восточной части города, снизить затраты на электроэнергию и платежи за негативное влияние на окружающую среду.

В целом на выполнение инвестпрограммы на ближайшие четыре года необходимо 9,7 млрд руб., поэтому представленная городским властям финансовая модель включала ежегодное повышение на 30, 20, 20, 17, 10%, решение по этому поводу будет принимать город. Кроме того, предприятие намерено активно участвовать в получении средств по федеральным программам. «Получается, за несколько лет вы предлагаете рост почти в два раза. В Сарапуле тариф 56 руб. уже много лет, и я не сказал бы, чтобы там идеальная ситуация с водоснабжением, притом что мы понимаем, что у них Кама течет под боком. Там тоже есть порывы и аварии, и директор говорит про недофинансирование и долги»,— отметил господин Бадица. Заместитель председателя общественной палаты Наталья Машинникова добавила, что нет «положительной картинки», которая бы показала, что рост тарифов улучшил качество водоснабжения. Руководитель «Ижводоканала ответил, что быстрого эффекта получить невозможно. Он добавил, что сформированная за счет этих дополнительных средств инвестиционная программа будет выполняться, и за этим будет следить регулятор. В случае невыполнения, тариф будет снижаться.

Председатель общественной палаты Ижевска Анастасия Власова попросила подготовить более наглядную презентацию, что именно войдет в инвестиционную программу, которую можно было бы представить жителям города. «Мы предлагаем руководству администрации Ижевска и "Ижводоканала" с целью осуществления общественного контроля за ходом реализации инвестиционной программы регулярно размещать на официальном сайте предприятия факт исполнения программы, информацию о проведенных работах и потраченных средствах. Кроме того, мы направим вам официальное письмо о возможности включения членов общественной палаты в состав рабочих групп органов власти, контролирующих работу "Ижводоканала", для более эффективного взаимодействия по этому вопросу. Также рекомендуем хотя бы раз в полгода информировать общественную палату о ходе реализации инвестиционной программы»,— сказала госпожа Власова.

Михаил Красильников