Скульптура, созданная Bvlgari совместно с художником Франческо Веццоли, появится в Музее д'Орсэ

Объединив высокое ювелирное мастерство и современное искусство, дом Bvlgari и итальянский художник Франческо Веццоли создали драгоценную скульптуру, которая представлена в парижском музее д’Орсэ в рамках экспозиции «Гюисманс, от Дега до Грюневальда, глазами Франческо Веццоли» (26 ноября 2019 года — 1 марта 2020-го). Проект, разработанный отделом наследия Bvlgari, стал очередным примером приверженности дома поддерживать художественные таланты и культурное наследие своей страны.

Произведение искусства под названием Tortue de Soire (Вечерняя черепаха) представляет собой черепаху, чей латунный панцирь украшен драгоценными камнями. На ее создание художника вдохновил роман Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот», его главный герой Жан дез Эссент скрывается от лицемерия и условностей общества в уединенном особняке, где занят тем, что потакает своим желаниям, гедонизму и безудержному эстетству. Он окружает себя предметами, книгами и мебелью, отражающими его вкус, в их числе — и домашняя черепашка, чей корпус он украшает сияющими камнями, чтобы она соответствовала его тонкому чувству стиля.

Художник Франческо Веццоли в Музее Д’Орсэ

Богатое воображение Веццоли и присущее Bvlgari владение цветом и формой идеально дополняют друг друга. Превосходно выполненный полированный панцирь черепахи декорирован аметистами, рубеллитами, цитринами, перидотами и топазами (всего 43 камня общим весом около 1500 карат) и девятью древнегреческими серебряными монетами. Мастерам Bvlgari потребовалось 530 часов, чтобы установить камни и монеты и превратить панцирь в ювелирный шедевр. Бриллиантовое паве подсвечивает перегородки панциря, подчеркивая контраст с контурами остальной части тела животного из бронзы.

Куратор бренда и наследия Bvlgari Лючия Боскаини

Лючия Боскаини, куратор бренда и наследия Bvlgari, отметила: «Мы с энтузиазмом поддерживаем этот проект, который еще больше укрепляет связь Bvlgari с современным искусством. На этот раз мы пошли еще дальше, выступая в роли покровителей и создателей. Bvlgari всегда смотрел на ювелирные изделия как на проявления искусства. И драгоценно отделанная скульптура Франческо Веццоли стала результатом художественного диалога между нашими стилистическими кодами. Я уверена, что эта работа будет одной из главных достопримечательностей выставки в Музее д’Орсэ».