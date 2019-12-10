КС обязал выдавать жилье переселенным в годы репрессий

Конституционный суд России (КС) потребовал от региональных властей выдавать жилье жертвам репрессий, которых выслали с постоянного места жительства в советское время. На учет обязаны ставить и приравненных к ним лиц, например, их детей. Такое решение суд принял при рассмотрении жалобы трех москвичек, у родителей которых отняли квартиры в Москве в 1930-е и 1940-е годы.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Алиса Мейсснер, Евгения Шашева и Елизавета Михайлова родились в ссылках. С 1991 года они имели право на компенсацию. Ее можно получить в виде жилья в городе, где семьи жили до ареста. В 2005 году Госдума изменила законодательство и оставила эту норму на усмотрение региональных властей. В Москве для постановки на учет им бы потребовалось жить в столице не менее десяти лет, быть малоимущими и не иметь собственного жилья. После этого они могут попасть в общую очередь претендентов на социальное жилье.

В мэрии считают, что внеочередная выдача жилья репрессированным приведет к увеличению времени ожидания квартир другими лицами, например, ветеранами Великой Отечественной войны.

КС решил, что оспариваемые нормы региональных законов не соответствуют Конституции. По версии суда, это приводит к «фактической невозможности» возмещения им вреда. КС потребовал от Москвы и от других регионов «незамедлительно внести в действующее правовое регулирование изменения».

Подробнее о позициях сторон по делу читайте в материале “Ъ” «Заявительницы всю жизнь прожили и продолжают жить в ссылке».