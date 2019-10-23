Во вторник Конституционный суд РФ приступил к рассмотрению резонансной жалобы трех москвичек, пострадавших от репрессий. Женщины утверждают, что много лет не могут получить гарантированную законом компенсацию — бесплатные квартиры в Москве взамен отнятых в 1930-е. Представители Мосгордумы и мэрии пояснили на слушаниях, что внеочередное предоставление квартир жертвам репрессий «ущемит права» ветеранов ВОВ и других льготников, ожидающих социального жилья. Представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский пристыдил столичные власти и даже извинился перед заявительницами «за то, что вы услышали». Он рассказал суду, что сам — внук «врага народа», и напомнил о долге государства компенсировать «сломанные им жизни». Представители президента, Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры и СПЧ также встали на сторону заявительниц, потребовав от Москвы разработать особый порядок компенсации.

Ранее “Ъ” рассказывал подробности дела «детей ГУЛАГа» (см. “Ъ” от 21 октября). Алиса Мейсснер, Евгения Шашева и Елизавета Михайлова родились в ссылках: в 1930-е их родителей репрессировали, а квартиры в Москве отняли. С 1991 года закон «О реабилитации жертв политических репрессий» гарантирует таким гражданам право на компенсацию: бесплатное жилье в городе, где семьи жили до ареста. Но в 2005 году Госдума приняла поправку, оставляющую механизм компенсаций на усмотрение региональных властей — и часть субъектов установили свои требования к жертвам репрессий. «Приходится констатировать, что права этих людей по-прежнему не защищены. Заявительницы всю жизнь прожили и продолжают жить в ссылке»,— рассказал на заседании руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан, представляющий «детей ГУЛАГа». Он подробно разобрал требования столичных властей к жертвам репрессий, которые сейчас проживают в других регионах.

Только для постановки на жилищный учет этим людям необходимо жить в столице не менее десяти лет, при этом быть малоимущими и не иметь собственного жилья. Лишь после этого они попадут в общую очередь претендентов на социальное жилье, которая двигается крайне медленно.

«И даже если сегодня мои доверительницы будут приняты на жилищный учет, они будут обеспечены жильем через 33 года. Им будет больше ста лет»,— заявил юрист. И процитировал позицию КС: «Права должны быть не иллюзорными, а реально действующими и эффективными».

Представитель правительства Москвы в КС Владимир Ланда ответил, что постановка «детей ГУЛАГа» в общую очередь является справедливым решением. По его словам, внеочередное предоставление бесплатных квартир репрессированным москвичам может увеличить время ожидания жилья другими претендентами — например, ветеранами Великой Отечественной войны или многодетными семьями. Впрочем, он не смог ответить на вопрос о количестве обращений от жертв политических репрессий, сказав, что такой учет не ведется.

Позиция столичных властей вызвала гневную отповедь представителя правительства РФ в КС Михаила Барщевского. «Я мог бы довольно быстро не оставить камня на камне от позиции московской мэрии. Я этого делать не буду,— сказал он трем заявительницам.— Я просто извинюсь перед вами от имени части, по крайней мере, москвичей за то, что вы услышали». После этого представитель правительства рассказал историю своей семьи: дед и бабушка господина Барщевского в 1937 году были арестованы по обвинению в «создании антисоветской террористической организации», их комнаты на Тверской улице получил сосед-доносчик. Деда расстреляли, бабушку отправили «за 101-й километр». «В 1937 году моему отцу было 14 лет. И он остался на улице, один. Сегодня моему сыну тоже 14 лет»,— сказал господин Барщевский. После долгой паузы он продолжил:

«Власть государственная сломала жизнь. А сегодня кто-то находит юридические крючки, чтобы сказать: нет-нет, мы ни за что не отвечаем, мы здесь ни при чем. Но мы с вами власть сегодняшняя. И если мы не отвечаем за действия власти предшествующей, то подумайте о том, что будет с нашими потомками».

«Нужно признать, что права наших заявительниц нарушаются длительное время,— сказала представитель Генпрокуратуры в КС Татьяна Васильева.— И мне было удивительно услышать, что представители Москвы не смогли определиться количественно по проблеме». Она рассказала, что во время перерыва за несколько минут нашла документ 2003 года о том, что за компенсацией жилья в Санкт-Петербурге обратились всего 98 семей репрессированных: «Это к вопросу о том "глобальном" масштабе финансовых проблем, который может возникнуть. Было бы хорошо, чтобы и представители города Москвы назвали нам цифру, скольким людям все-таки было отказано». Представитель Генпрокуратуры считает, что субъекты РФ должны разработать особый порядок обеспечения жилищных прав репрессированных. «Надеемся, что Конституционный суд поставит точку. Это небольшая категория граждан России, которые должны быть реально защищены»,— заявила госпожа Васильева. Аналогичную позицию высказали представитель Госдумы Марина Беспалова, представитель Совфеда Андрей Клишас и представитель президента РФ Михаил Кротов.

Господин Кротов добавил, что московские законодатели, установившие ограничения для репрессированных, «вышли за пределы полномочий, предоставленных Конституцией РФ».

Полпред президента в КС подчеркнул, что этот вопрос имеет не только юридическую, но и «нравственную и личностную составляющую». Он напомнил, что число жертв политических репрессий с каждым годом убывает, и подобные обсуждения в стенах КС уже скоро приобретут «лишь теоретическое значение». Конституционный суд вынесет решение в течение нескольких недель.

Марина Царева, Санкт-Петербург; Александр Черных