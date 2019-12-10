Фракция ЛДПР в заксобрании предложила сделать 31 декабря выходным

Фракция ЛДПР в законодательном собрании Пермского края обратилась к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с предложением сделать 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на другую дату. Текст обращения опубликовал руководитель фракции Олег Постников на своей странице в Facebook. Депутаты считают, что перенос рабочего дня «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

«Как показала практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, работники редко выполняют свои трудовые функции в полном объеме, поскольку занимаются подготовкой к празднованию Нового года», – говорится в обращении. Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем в Ленинградской, Кировской и Псковской областях, а также в Крыму, Карачаево-Черкесии и Ставрополье.