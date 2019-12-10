БСК намерена начать разработку Куштау в течение двух-трех лет

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») планирует начать разработку шихана Куштау в течение ближайших двух-трех лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора компании Марину Бортову. «Ресурсы Шахтау практически исчерпаны, осталось буквально на два-три года, максимум четыре. Мы очень стараемся запустить новое месторождение к моменту, когда у нас на Шахтау вообще ничего не останется», — отметила она.

О том, что шихан «будет разрабатываться», сегодня в ежегодном послании депутатам Курултая Башкирии заявил глава республики Радий Хабиров. «Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов»,— заявил он.

Гора Куштау расположена в 18 км от Стерлитамака в Ишимбайском районе. Вблизи нее находятся пять населенных пунктов, на одном из склонов — горнолыжный комплекс, у подножия — дом отдыха. В 2017 году аффилированное с «Башкирской химией» АО «Сырьевая компания» получило разрешение на геологоразведку Куштау. С 1960-х годов содовая компания разрабатывает шихан Шахтау, запасов которого, по прогнозу, ей хватит максимум до конца 2022 года. На подготовку к разработке нового месторождения, как заявляли в БСК, потребуется около пяти лет. Запасов Куштау, по предварительным оценкам компании, хватит минимум на 70 лет.

В 2018 году представители БСК заявляли, что сырье Куштау содержит много примесей и не подходит предприятию. Впрочем, в октябре текущего года в компании отметили, что считают качество известняка на шихане Куштау «приемлемым на грани» для использования в производстве соды.

Олег Вахитов