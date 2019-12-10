Как это работает? В Москве пройдет семинар по вопросам развития института наставничества

Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» совместно с ООО «Альмира» по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации проводят семинар по вопросам развития института наставничества и популяризации лучших практик наставничества.

В рамках семинара представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты в сфере образования, представители работодателей, родители, старшеклассники и все заинтересованные обсудят успешные практики наставничества в образовании и на производстве. Также будут предложены методы вовлечения в практики наставничества различных слоев населения и развития института наставничества.

Ведущие семинара расскажут об изменении института наставничества в последние годы в организациях различной формы, познакомят участников с успешными практиками наставничества в образовательных организациях.

Доктор педагогических наук, профессор МГПУ заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Института непрерывного образования Татьяна Ковалева расскажет о типах наставничества в современном обществе.

Директор национального ресурсного центра «Ментори» Ирина Пронькина проведет мастер-класс «Наставничество в образовательной организации: как это работает».

О конкретном опыте наставничества в госкорпорации «Росатом» расскажет эксперт госкорпорации «Росатом» Геннадий Громяцкий.

Сотрудники Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Екатерина Есенина и Айрат Сатдыков расскажут о целях и задачах современного наставника.

«Наставничество сегодня активно развивается. Этот метод обучения на сегодня довольно популярен и охватывает различные сферы: промышленность, бизнес, социальную сферу. Всюду, куда приходят молодые специалисты, где нужно провести индивидуальную траекторию профессионального развития и ввести в профессию, нужны наставники. Тем не менее в этом направлении остаются актуальными вопросы развития института наставничества, обмена и распространения лучших практик, которые и будут обсуждаться на семинаре»,— отметила президент союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Наталья Булаева.

Семинар пройдет 13 декабря с 12:00, бизнес-центр «Новослободский» (г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8).