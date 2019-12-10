На пост главы Чернушки претендуют руководитель района и чиновник администрации

Конкурсная комиссия по отбору главы Чернушинского городского округа представит на заседание думы двух кандидатов: главу Чернушинского муниципального района Михаила Шестакова и начальника управления сельского хозяйства районной администрации Валерия Нагорного. Других заявок на конкурс не поступало. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства депутатов думы городского округа. Заседание представительного органа запланировано на 12 декабря. Отметим, господин Шестаков руководит районом с 2007 года.