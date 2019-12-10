Свердловские депутаты ввели дифференцированную ставку по налогу на имущество

Депутаты законодательного собрания Свердловской области в первом чтении одобрили законопроект об установлении дифференцированных ставок по налогу на имущество организаций, стоимость которого исчисляется по кадастровой системе. На Урале переход на кадастровую систему оценки имущества запланирован с 1 января 2020 года.

По словам исполняющей обязанности министра экономики и территориального развития области Татьяны Гладковой, пониженная ставка 0,5% будет установлена для объектов введенных в эксплуатацию после декабря 2016 года. Для получения льготы необходимо соблюдение двух условий: поэтапное повышение зарплат на предприятии до среднеобластного уровня, а также сохранение среднесписочной численности работников не менее 90%. «Норму предлагается установить до 2021 года включительно — до окончания среднесрочного периода окупаемости»,— пояснила госпожа Гладкова.

Пониженная ставка 1% предлагается установить для организаций, находящихся на общей системе налогообложения. При этом предприятия должны также выполнять условия по доведению уровня зарплаты работников до среднеобластного и сохранения среднесписочной численности сотрудников. Согласно проекту, норма будет действовать с 2020 по 2022 годы включительно.

Председатель комитета по бюджету и финансам заксобрания Владимир Терешков отметил, что 0% налоговая ставка будет установлена для объектов, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а также для музеев, образовательных и больничных организаций.

Депутат Анатолий Никифоров, один из совладлельцев «Таганского ряда», заявил об увеличении стоимости объектов в 3,8 раз после перехода на кадастровую систему исчисления. «В 2019 году средняя стоимость 1 кв. м была 17 тыс. руб., а в 2020 году, после изменения налоговой базы, стоимость увеличилась до 39 тыс. руб. При этом по 65 объектам стоимость снизилась на 18,8 млрд руб. — в 0,35 раза, по 266 объектам — возросла до 132,4 (в 3,8 раз)»,— подчеркнул господин Никифоров в выступлении.

Он предложил ввести дифференцированную налоговую ставку для организаций, которые выполняют условия по средней заработной плате и сохранению численности работников. «В 2020 году установить налоговую ставку на уровне 0,5%, в 2021 году — 0,8%, в 2022 и последующих годах — 1%. Объекты, которые были введены в эксплуатацию после декабря 2016, освободить от уплаты налога в течение пяти налоговых периодов»,— добавил депутат.

Господин Терешков предложил рассмотреть данное предложение на рабочей группе, в рамках которой будут обсуждаться возможные поправки ко второму чтению законопроекта.

Напомним, в сентябре 2019 года в Екатеринбурге открылась вторая очередь торгового комплекса «Пекин», куда переехали многочисленные продавцы «Таганского ряда». Кроме того, ожидается, что в 2020 году будет открыт новый торгово-развлекательный центр «Омега» на Уралмаше.

Анастасия Реутова