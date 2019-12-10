Замминистра строительства Астраханской области подозревается в превышении полномочий

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Тамары Бровиной. Как сообщает СУ СКР по региону, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2015 году в управление муниципального имущества администрации Астрахани поступили заявления от строительной компании о предоставлении земельного участка для возведения многоуровневой парковки. Так как земельный участок расположен в зоне санитарно-защитной зелени, использование его для этих целей запрещено.

Однако следствие считает, что Тамара Бровина, занимавшая в то время пост начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации Астрахани, подготовила проект решения и иные необходимые документы об изменении назначения участка без публичных слушаний, а затем лично представила и поддержала их на заседании комитета по экономическому развитию Астрахани городской думы. При этом она якобы умолчала о том, что в основной чертеж, утвержденный решением гордумы, внесено изменение территориальной зоны, которое не было предметом публичных слушаний и фактически комитетом не рассматривалось.

«Далее по указанию подозреваемой подчиненными сотрудниками были внесены вклейки в резолютивную часть актов выбора указанных земельных участков, которыми зона была изменена на иную, позволяющую строительство многоуровневой парковки, тем самым придав законность своим действиям»,— пояснили в СКР.

Сергей Петунин, Саратов