Дело военного эксперта Владимира Неелова поступило в Горсуд Петербурга под грифом «Совершенно секретно»

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении военного эксперта, учредителя АНО «Центр исследования стратегических перспектив» и сотрудника Центра стратегической конъюнктуры Владимира Неелова. Его обвиняют по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье, к производству они пока не приняты. Мера пресечения у Неелова — заключение под стражу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский военный эксперт был задержан и арестован в ноябре прошлого года. Возглавляемый им Центр исследования стратегических перспектив занимается изучением международных военных конфликтов. В частности, Неелов неоднократно комментировал деятельность частных военных компаний (ЧВК) и писал о них статьи для различных изданий.