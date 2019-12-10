FT: Morgan Stanley сократит 1500 сотрудников

Банк Morgan Stanley намерен сократить 1500 рабочих мест по всему миру из-за неопределенности на мировых рынках, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на несколько источников в компании. Таким образом, под сокращение в следующем году попадут около 2,5% сотрудников банка.

Как отмечает один из источников, для Morgan Stanley типично внесение планов по сокращению персонала в конце года, но на этот раз объем этих сокращений оказался чуть выше обычного. Так, например, в 2015 году банк сократил 1200 сотрудников подразделения, работающего с ценными бумагами с фиксированной процентной ставкой. «Это продуманное управление расходами,— заявил один из источников.— Мы не говорим, что в грядущем году ситуация на рынке будет намного хуже… но мы опасаемся, что она может и не стать лучше». Среди главных угроз для стабильности на рынке в банке отмечают торговые войны, которые ведет Дональд Трамп, президентские выборы в США, а также окончательный выход Британии из ЕС.

Кирилл Сарханянц