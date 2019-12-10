В Югре разрешили направлять семейный капитал на эскроу-счет и покупку транспорта

Жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО) теперь смогут направить региональный семейный капитал на эскроу-счета для участия в долевом строительстве и на покупку транспортного средства. Дума ХМАО сегодня внесла соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей».

Спикер окружной думы Борис Хозряков отметил, что поправки позволят защитить средства дольщиков, так как строительные компании получат деньги только после окончания возведения объекта. Напомним, с 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования. Для возведения объекта застройщики должны открыть в банке эскроу-счет, на который покупатели переведут деньги. На период строительства компания может получить средства у банков по специальным процентным ставкам или возводить жилье за свой счет

Как пояснили в пресс-службе, семейный капитал в размере 116,1 тыс. руб. предоставляется из окружного бюджета. Ранее эти средства разрешалось направить на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг.

Дарья Соколова