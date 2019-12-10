Мэрия Краснодара сэкономила 139 млн рублей на обслуживании кредитов

Бюджет кубанской столицы сэкономил в 2019 году почти 140 млн руб. на расходах по обслуживанию муниципального долга. Как сообщают в мэрии, данные средства получены за счет реструктуризации городского долга. Экономия, в частности, произошла за счет снижения процентных ставок при перекредитовании в коммерческих банках.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, бюджет Краснодара в текущем году получил льготный государственный заем до конца года. Директор городского департамента финансов Александр Чулков сообщил, что администрация в срок погасила государственный бюджетный кредит в 4,1 млрд руб., предоставленный под 0,1%, чтобы погасить часть ранее взятых коммерческих кредитов. Данная сумма была взята у Сбербанка под процентную ставку по каждой линии от 6,81% до 7,16%.

В настоящее время кредитный портфель администрации Краснодара уменьшен с 9,4 до 9,3 млрд руб.

Дмитрий Михеенко