Plaza Lotus Group построит в Невском районе Петербурга инвест-отель за 4,5 млрд рублей

ГК Plaza Lotus Group приступила к реализации проекта строительства инвест-отеля «Про.Молодость» в Невском районе Петербурга. Это второй объект сети гостиниц массового сегмента, которую PLG создает в рамках стратегического партнерства с городскими властями.

Общая площадь новой гостиницы составит 95,5 тыс. кв. м. В ней разместятся 2072 номера площадью от 21 до 68 кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд руб. Возводить «Про.Молодость» будет собственное строительное подразделение компании — PLG Construction. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в августе прошлого года компания вывела на рынок первый инвест-отель в Петербурге — IN2IT на Витебском проспекте, напротив станции метро «Купчино».