Amazon обвинила Трампа в «неправомерном давлении» на Пентагон ради личной мести Безосу

В понедельник, 9 декабря, был обнародован текст судебного иска (.pdf), который Amazon Web Services (дочерняя компания Amazon) подала к Минобороны США в конце ноября. Из него следует, что корпорация считает основной причиной своего поражения в тендере за контракт на $10 млрд «неправомерное давление», которое оказывалось на Пентагон президентом страны Дональдом Трампом.

В конце октября были объявлены итоги тендера на создание облачной инфраструктуры хранения данных в течение ближайших десяти лет для нужд Министерства обороны США. В финальной стадии тендера участвовали Mircosoft и Amazon. В итоге Пентагон вручил контракт на $10 млрд компании Сатья Наделлы.

Amazon полагает, что решение Пентагона отдать контракт Microsoft было ошибочным, а оценка предложений двух компаний не была беспристрастной. Так, в иске говорится, что оборонное ведомство допустило «вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS и закрывая глаза на явные недостатки в предложении Microsoft».

«Эти ошибки были результатом ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который неоднократно критиковал Amazon как на публике, так и за кулисами, чтобы увести контракт на программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) от AWS, чтобы навредить считающемуся его политическим врагом Джеффри Безосу»,— говорится в исковом заявлении.

О том, как компания осталась без контракта из-за возможного вмешательства президента,— в материале “Ъ” «Amazon не пустили в Пентагон».

Кирилл Сарханянц