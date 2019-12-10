На Ставрополье руководителя сельхозкомпании подозревают в неуплате 21 млн рублей налогов

В отношении руководителя ООО «Кавказ-АГРО» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным сайта kartoetka.ru, предприятием руководит Георгий Леонов.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Так он уклонился от уплаты более 21 млн руб.

По данным сайта kartoetka.ru, ООО «Кавказ-АГРО» зарегистрировано в ст. Суворовской предгорного района Ставропольского края в июле 2010 года. Компания занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Предприятием владеет и руководит Георгий Леонов. Выручка компании за прошлый год составила 208 млн руб., прибыль — 20 млн руб.