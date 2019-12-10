Деятельность митрополита Мефодия отметили почетной грамотой

Глава Пермской митрополии — митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий награжден Почетной грамотой Пермского края. Как сообщила в своем Facebook руководитель информационного отдела епархии Ольга Троицкая, таким образом краевые власти отметили значительный вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую и благотворительную деятельность главы митрополии. Вручил почетную грамоту митрополиту Мефодию губернатор Пермского края Максим Решетников.

Митрополит Мефодий (Немцов) возглавляет Пермскую митрополию с 2010 года.