Оборот малых предприятий Удмуртии за 9 месяцев 2019 года составил 118,6 млрд рублей

Оборот малых предприятий Удмуртии за январь-сентябрь текущего года составил 118,6 млрд руб. или 51,9 млн руб. на одно предприятие. Число предприятий в регионе, в которых работает от 16 до 100 человек, в начале года составляло 2,28 тыс. единиц, сообщает Удмуртстат. Так, общая численность сотрудников в таких организациях составляла 66,4 тыс. человек — в среднем по 29 человек в каждом.

Среднемесячная зарплата работников малых предприятий Удмуртии составляет 25,6 тыс. руб., что на 30% ниже среднереспубликанского показателя. На развитие экономики такие предприятия направили 1,9 млрд руб. инвестиций за обозначенный период — 848 тыс. руб. на одну организацию в среднем.