Geox выпустили капсулу для фанатов мультфильма «Холодное сердце»

Итальянский бренд Geox представил совместную коллекцию с The Walt Disney, приуроченную к выходу полнометражного мультфильма «Холодное сердце-2». В капсулу вошли высокие кеды на шнурках и низкие на липучках, а также легкие кроссовки на светящейся подошве с изображением полюбившихся героинь — королевы Эльзы и ее отважной сестры Анны. Модели украшены пайетками, меняющими рисунок, сияющими стразами, серебряной вышивкой и тюлем, напоминающим воздушное платье принцессы. Модели в капсульной коллекции отвечают всем требованиям, предъявляемым к детской обуви: легкость, достаточная мягкость и гибкость, нетоксичные материалы и краски, стельки без содержания хрома, устойчивость к скольжению. Чтобы ноги ребенка оставались в обуви сухими весь день, используется запатентованное решение Geox — перфорированная подошва со встроенной водонепроницаемой мембраной. Она позволяет ступням свободно дышать и в то же время не пропускает воду.

В Москве капсула будет представлена в Geox Kids в ТРЦ «Европейский, «Мега Химки», в ТЦ «Капитолий Вернадского», «Мега Белая Дача» и ТРЦ «Метрополис». В Санкт-Петербурге — в ТЦ «Невский центр» и в других городах России.