Акции новосибирского стадиона «Спартак» предложили передать региону

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов предложил передать в региональную собственность пакет акций стадиона «Спартак», принадлежащий городу. Эту информацию “Ъ-Сибирь” подтвердил зампредседателя комитета областного заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный.

Вопрос о безвозмездной передаче акций был сегодня рассмотрен на профильном комитете заксобрания. По его словам, комитет поддержал предложение министра. Вопрос будет также вынесен на рассмотрение бюджетного комитета и на сессию, отметил депутат.

Стадион «Спартак» расположен в центре Новосибирска. Спортивный объект ведет историю с 1927 года. АО «Стадион "Спартак"» контролируется «РАТМ-холдингом» (56,34%), городу принадлежит 43,66%.

Оксана Павлова