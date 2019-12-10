Полномочия председателя комиссии госсовета Удмуртии по экономике прекратили досрочно

Депутаты досрочно прекратили полномочия председателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александра Майера. Такое решение было принято сегодня на втором заседании сессии республиканского парламента на основе его личного заявления. Оно было подано в октябре. Причины такого решения Александра Майера озвучены не были. Он остается депутатом госсовета.

Ранее Александр Коробейников был избран заместителем председателя комиссии.