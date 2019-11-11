В госсовете Удмуртии избрали зампреда постоянной комиссии по экономической политике

Александра Коробейникова избрали заместителем председателя постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям госсовета Удмуртии. Ранее президиум парламента республики внес изменения в положение о этой комиссии, увеличив количество зампредов с одного до двух. Данное решение связано со сложением полномочий председателя комиссии — Александра Майера — в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии.

Александр Коробейников родился в 1958 году. С 2006 по 2008 год он был главой Сарапульского района, с 2008 по 2011 год занимал пост министра сельского хозяйства Удмуртии, с 2011 по 2014 год — и.о. зампреда правительства республики, с 2014 по 2015 год — замгендиректора по общим вопросам ООО «Ижевскхиммаш». С 2015 года по настоящее время Александр Коробейников работает гендиректором по развитию сельхозпроизводства ООО «КОМОС ГРУПП».