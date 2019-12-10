Удмуртия сэкономит более 28 млн рублей в год за счет перекредитования 5 млрд рублей

Пять аукционов по привлечению Удмуртией коммерческих кредитов на общую сумму в 5 млрд руб. сроком на 1 год состоялись 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики.

Максимальная ставка составляла 7,5% годовых, средства привлекались на погашение коммерческих кредитов, полученных ранее по ставкам 7,66%-7,69%. В аукционе приняли участие ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Победителем стало ПАО «Сбербанк», предложившее процентную ставку от 6,86% до 7,3%. Экономия бюджета Удмуртии в результате перекредитования превысит 28 млн руб. в год.

Напомним, что 2 декабря власти Удмуртии объявили аукционы на открытие восьми невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая и еще одной на 800 млн руб. Средства привлекаются на погашение долговых обязательств республики на три года по ставке не выше 7,5% годовых. Аукционы пройдут 19 декабря.