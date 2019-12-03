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Ижевск. Удмуртия

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Удмуртия планирует взять кредиты на 8,8 млрд рублей для погашения более дорогих займов

Власти Удмуртии объявили аукционы на открытие восьми невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая и еще одной на 800 млн руб. Средства привлекаются на погашение долговых обязательств республики на три года по ставке не выше 7,5% годовых. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Аукционы пройдут 19 декабря.

Ранее сообщалось, что в декабре текущего года власти Ижевска проведут пять аукционов по открытию невозобновлемых кредитных линий на общую сумму 1,5 млрд руб. Максимальная ставка составит 7,5% годовых. Кредиты также привлекают с целью замещения действующих кредитов под более низкие процентные ставки.

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