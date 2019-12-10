Правительство РФ хочет создать «информационную экосистему» для господдержки промышленников

Правительство России планирует создать единую «информационную экосистему» для промышленных предприятий, сообщил РБК со ссылкой на письмо замминистра Минэкономики Михаила Расстригина правительству. Информационная платформа поможет промышленникам в одном месте получить всю информацию о мерах господдержки.

Согласно документу, механизм поддержки должен быть реализован в виде «информационной экосистемы платформенного типа», которая будет представлять собой «конструктор из логически связанных между собой мер», охватывающих все стадии развития промышленного предприятия — от идеи до выхода на международный рынок. Информационную платформу планируют создать на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), которая должна стать более клиентоориентированной.

По словам господина Расстригина, господдержку предприятиям оказывают федеральные ведомства (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономики и т. д.), институты развития (ВЭБ.РФ, «Росагролизинг» и т. д.) и региональные власти. Информация о действующей господдержке находится на сайтах ведомств и организаций в разрозненном виде. Из письма следует, что через ГИСП можно будет подать заявку на получение господдержки в рамках отдельных механизмов.

Источник издания в финансово-экономическом блоке сообщил, что единый механизм поможет «снять пробелы» в дефиците предложения акционерного финансирования. Для развития механизма планируется создать рабочую группу на базе Минэкономики и Минпромторга. Группу возглавят глава Минэкономики Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, в октябре годовые темпы роста российского промпроизводства замедлились до 3% с 2,6% в сентябре. Среднемесячные темпы роста промпроизводства с учетом сезонности в январе—октябре 2019 года составили 0,3%, как и год назад, октябрь также не внес в них изменений. Промышленность пока не дождалась поддержки со стороны бюджетных расходов, первая оценка деловой активности обработки в ноябре 2019-го оказалась худшей с начала 2016 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Производство ждет спроса от государства».