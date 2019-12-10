UTair запустит рейс Екатеринбург-Омск

В Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 11 января открываются рейсы в Омск. Выполнять их будет авиакомпания UTair на самолете ATR 72-500 вместимостью до 70 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05, отправление из Омска – на 12:45 местного времени. Время в пути составит 2 часа 5 минут.

В пресс-службе уточнили, что сейчас рейсы по маршруту Екатеринбург-Омск-Красноярск выполняет авиакомпания NordStar. Пассажиропоток на данном направлении по итогам 11 месяцев составил 5 тыс. человек