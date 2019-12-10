Первым рейсом «Ласточки» из Перми в Екатеринбург воспользовались 130 человек

Загрузка первого рейса электропоезда «Ласточка» по маршруту «Пермь-Екатеринбург-Пермь» составила 130 человек. Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

Электропоезд будет работать по следующему расписанию. Отправление из Перми в 6-27, прибытие в Екатеринбург в 11-43. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» отправится в 17-16, на вокзал Пермь II электропоезд прибудет в 22-52.

Состав класса – «Стандарт». «Ласточка» отличается от обычных электропоездов не только современным дизайном, но и уровнем комфорта в салоне: климат-контроль, удобные сиденья, усиленная шумоизоляция.

Электропоезда «Ласточка» появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года. Два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях – из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы.