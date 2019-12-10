10 декабря, вторник
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На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек. Поиски судна, которое направлялось в Антарктиду, продолжаются.

«Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение»,— говорится в сообщении ВВС в Twitter. Идут поиски возможных выживших.

На борту находилось 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. Экипаж перестал выходить на связь в 18:13 (0:13 по московскому времени). Летевший в Антарктиду персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

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