Пропал чилийский военный самолет, летевший в Антарктиду

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили сообщили о потере самолета Hercules C130, на котором находилось 38 человек — 17 членов экипажа и 21 пассажир. Он летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы, говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Grafica que complementa Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Elcbaudk48 — Fuerza Aerea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019

Экипаж перестал выходить на связь в 18:13 (0:13 по московскому времени), больше чем через час после вылета. Персонал на борту должен был осмотреть трубопровод, который поставляет топливо на базу.

По времени у самолета уже должно было закончиться топливо. «0.40 (6.40 по московскому времени) — это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-то приземлиться»,— сказал в эфире 24 Horas генерал ВВС страны Эдуардо Москейру. Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил в Twitter, что вместе с министром внутренних дел направляется на военно-воздушную базу в столичной коммуне Серрильос. Там базируется командование ВМС.