Новосибирск не прекратит строительство ледовой арены после решения WADA

Новосибирские власти планируют достроить ледовую арену и волейбольный центр, несмотря на жесткие санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Как сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он обсуждал с губернатором Андреем Травниковым «разные варианты». «Для нас важно, что мы приступили к строительству и отступать не будем. Отказываться от этого решения — очень плохой прецедент. Мы будем реализовывать все намеченные планы»,— сказал глава города.

В понедельник исполком WADA наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории целым пакетом крайне жестких санкций, отстранив страну от международных соревнований на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом, а допускаться до них будут лишь те, кто не причастен к допинговым нарушениям. Грандиозный урон России может нанести запрет проводить или претендовать на проведение «главных» соревнований. В частности, речь идет о тех соревнованиях, которые стране уже достались (за исключением ситуаций, когда отнять турнир невозможно «с юридической и практической точек зрения»).

Проведение чемпионата мира по волейболу в Новосибирске запланировано в 2022 году, молодежного чемпионата мира по хоккею — в 2023 году. В рамках подготовки к соревнованием в городе возводятся ледовая арена стоимостью более 6,7 млрд руб. и региональный центр волейбола стоимостью около 1,8 млрд руб.

Позднее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что организация примет решение в отношении России после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее спортивный функционер говорил, что не видит возможности переноса чемпионатов мира 2023 года из страны.

Подробнее о решении WADA — в публикации “Ъ” «Спорт высших унижений»

Илья Галагуз