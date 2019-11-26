Власти объявили второй этап строительства ледовой арены в Новосибирске

Власти Новосибирской области приступили к поиску генподрядчика для второго этапа строительства ледовой арены. Начальная цена госконтракта составляет 3,5 млрд руб., источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.

Выбрать генподрядчика планируется 11 декабря. Победитель торгов должен приступить к работам не позднее 1 марта 2020 года, а завершить их — до конца августа 2022 года. В числе работ, которые должен выполнить генподрядчик: отделка стен арены акустическими панелями, отделка трибун, устройство вентиляции и т. д.

Ледовая арена строится для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Ранее власти Новосибирской области сообщали, что общий объем инвестиций в строительство ледового дворца составит 6,7 млрд руб.

Победителем первого этапа строительства ЛДС стала московская компания «Элинальфа». Стоимость госконтракта составила 5,7 млрд руб. В августе этого года власти подвели итоги еще одного тендера по строительству комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене. Госконтракт на 1,4 млрд руб. был заключен с ФГУП «Свэко».

Подробнее о строительстве ледовой арены — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Оксана Павлова