Путин: убитый в Берлине был одним из организаторов взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что в Берлине был убит боевик, который был одним из организаторов взрывов в метро Москвы (о каких конкретно терактах идет речь, господин Путин не сказал). Так он отреагировал на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании убийства гражданина Грузии.

Взаимная высылка дипломатов в ситуации с убийством не приведет к ухудшению отношений с Германией, отметил президент России. Владимир Путин сказал, что вопрос о выдаче «этого бандита» неоднократно ставился перед Германией. «К сожалению, мы не нашли понимания»,— сказал он.

«Я подчеркнула, что мы со стороны Германии ждем того, что российская сторона будет сотрудничать»,— сказала госпожа Меркель на пресс-конференции. По ее словам, ФРГ нужна информация, которой, которой обладает Россия. «Это то, чего мы сегодня ждем, у нас есть первоначальные подозрения, которыми поделился федеральный прокурор».

Россия и Германия затронули тему убийства в Берлине на конференции после саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Гражданина Грузии Зелимхан Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан россиянин. СМИ рассказали о расследовании дела в Германии. По их данным, прокуратура склоняется к тому, что к убийству может быть причастна Россия.

В связи с расследованием этого убийства Германия решила выслать двух сотрудников посольства России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».