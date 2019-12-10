12,67 процента годовых составила в октябре 2019 года средневзвешенная ставка по банковским кредитам физическим лицам в рублях на срок более года, сообщил ЦБ. За месяц этот показатель (на долю кредитов на срок более года приходилось 95,7% всех выданных гражданам ссуд) снизился на 0,16 процентного пункта — до очередного исторического минимума. Средневзвешенная ставка по автокредитам на срок свыше года (на них приходится основная часть соответствующих ссуд) в октябре составила 13,06%, снизившись за месяц на 0,12 пункта. Средневзвешенная доходность банковских вкладов на срок до года за октябрь снизилась на 0,13 процентного пункта, составив 4,9% годовых.