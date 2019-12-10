Подмосковная десятка

В центральном матче игровой недели первенства Единой лиги ВТБ сошлись «Зенит» и «Химки», представляющие, наряду с ЦСКА, Россию в Евролиге. Выиграли со счетом 108:101 химчане, записавшие, таким образом, на свой счет уже десятую подряд победу в нынешнем чемпионате. Собственно, подмосковная команда остается единственной среди участников лиги, которой удается сохранять стопроцентные показатели.

«Химки» и «Зенит» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках седьмого тура «регулярки» Евролиги химчане добились гостевой победы. С тех пор прошло чуть больше месяца, и он для команд сложился по-разному. «Химки» пока оправдывают вложения в массированное усиление состава минувшим летом. В Единой лиге ВТБ химчане единственные кто вообще не проигрывал. В Евролиге, даже несмотря на то, что команда недавно выдала серию из четырех поражений подряд (правда и соперники были очень солидные), она остается в зоне play-off.

А вот «Зенит», также активно вкладывавшийся в усиление состава, здорово трясет. В Евролиге команда идет последней. В Единой лиге ВТБ после домашнего поражения от «Пармы» петербуржцы опустились на восьмое место. И пошли уже разговоры о том, что клуб ищет замену главному тренеру команды Жоану Плазе. Особенно активно эту тему стали обсуждать после того, как на матче с «Пармой» был замечен Симони Пьяниджани, в свое время тренировавший «Сиену», «Милан» и сборную Италии. Так что встреча с «Химками» для Плазы была очень важна.

Впрочем, игроки петербуржцев, как казалось в начале матча, так не думали. «Химки» ведь начали с рывка 13:0, но он бы наверняка не случился, если бы хозяева за пару минут не допустили все мыслимые баскетбольные ошибки. Такой старт не может предвещать ничего хорошего. Это, кстати, совсем недавно показали и сами «Химки», проспавшие начало противостояния с «Барселоной» в Евролиге и потом вынужденные прилагать чудовищные усилия, чтобы достать каталонцев. Почти получилось. Но почти ведь не считается.

В противостоянии с «Зенитом» уже «Химки» выступали в роли убегающего. И в какой-то момент казалось, что удержание отрыва в районе 10 очков для гостей не станет проблемой. Надежен был Алексей Швед, очень эффективно действовал Энтони Гилл, снова, и это стоит особо отметить, солидный матч проводил Сергей Карасев, который после перехода из «Зенита» в «Химки» долго не мог найти себя.

Такой фон, вроде бы не предполагал проблем для лидера. Но они случились. В первую очередь ввиду возникшего у гостей слишком легкого отношения к происходящему. «Химкам» игра давалась слишком просто. А это провоцировало игроков на поспешные, самые очевидные, но не самые эффективные решения. И справиться с соблазном сыграть попроще им не всегда удавалось.

А ведь «Зенит» все-таки команда уровня Евролиги. Она могла ответить. И ответила. Плаза не стал менять план на игру, его баскетболисты по-прежнему заваливали кольцо соперника трехочковыми. Процент попаданий не поражал воображение, не поднимаясь выше 37. Но «Зенит» брал количеством попыток, которых у него набралось 38 против 23 у «Химок» (не удивительно, что лучшим по результативности в команде стал Тим Абромайтис — 23 очка) и уже к концу третьей четверти не только догнал, но и обогнал гостей.

К несчастью для «Зенита» у «Химок», когда нужно было, за дело взялся Швед, лучший, бесспорно, игрок матча. Он, несмотря на то, что почти не покидал площадку, сохранил силы на то, чтобы избавить свою команду от нервной концовки, вновь обеспечив ей заметный, в семь очков, отрыв. Его вполне хватило, чтобы довести матч до победы — 108:101. Победы юбилейной, десятой, в нынешней регулярке Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу порадоваться этой победе, потому что в Санкт-Петербурге играть не так просто. "Зенит" — хорошая команда, даже несмотря на то, что в данный момент при хорошей игре у них немного побед.— отметил после матча главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис,— Не секрет, что мы создавали команду атакующего плана, и именно в этом плане у нас проблем нет, однако в данный момент мы хотим защищаться лучше, но сегодня нам все-таки не удалось сделать то, что мы хотели. Был очень напряженный месяц с выездами, на тренировки практически не оставалось времени, так как больше мы смотрели видео и разбирали соперников, чем тренировались на площадке. Но я уже не раз говорил, что у нас есть Алексей Швед, который решает все: когда он на площадке, мы — одна команда, без него — чуть-чуть другая. Это наш кусок золота, который делает всю игру. Однако у нас вся команда неплохая, мы стараемся, я даже не всегда могу дать время всем двенадцати игрокам. Сейчас здорово играет Сергей Карасев. Он прибавил в плане "физики", так как работал индивидуально с тренером по физподготовке. В данный момент он один из наших ведущих игроков. Прошлый матч с "Барселоной" и сегодня против "Зенита" он провел отлично. Очень рад за Сергея».

Арнольд Кабанов